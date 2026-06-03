ПМЭФ: в Ростове построят новую дорогу за 40 млрд рублей

Одним из объектов в рамках соглашения может стать автодорога «Темерницкий диаметр». Напомним, «Донаэродорстрой» специализируется на строительстве сложных трасс, включая М-4 «Дон» и дорогу в аэропорт «Платов». Замгендиректора Владимир Кнышов заявил, что компания готова применить все компетенции. Инвестиции в дорожную сеть и новые рабочие места — вклад в экономику региона.