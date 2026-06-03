На Дону прошел региональный этап «Зарницы 2.0»

Региональный этап «Зарницы 2.0» для старшей и специальной возрастных категорий прошел в Ростовской области по нацпроекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области.
В соревнованиях приняли участие более 240 школьников и студентов учреждений среднего профессионального образования из разных городов и районов области. На региональный этап вышли команды, которые успешно проявили себя на отборочных, муниципальных и зональных этапах. Всего же в этапах «Зарницы 2.0» в Ростовской области в этом году участвовали 106 тыс. молодых людей в возрасте от 7 до 21 года.
Программа регионального этапа включала как индивидуальные, так и командные испытания. Участники соревновались по условно-военным специальностям, проходили военизированную эстафету, демонстрировали навыки военно-политической, строевой, огневой и тактической подготовки. Кроме того, ребята выполняли задания по силовой выносливости, тактической медицине, радиационной, химической и биологической защите, марш-броску, выживанию в экстремальных условиях, инженерному оборудованию и маскировке позиций. Завершалась программа военно-тактической игрой.
По итогам соревнований в старшей возрастной категории призовые места заняли команды «61 Русич» из Гуково, «Ратник 85» из Ростова-на-Дону и «Патриот» из Красносулинского района. В специальной возрастной категории лидерами стали «Спасатели 61» из Таганрога, «Дружина КПК» из Константиновского района и «Витязи Дона» из Новочеркасска.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.