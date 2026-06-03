На Дону прошел региональный этап «Зарницы 2.0»

В соревнованиях приняли участие более 240 школьников и студентов учреждений среднего профессионального образования из разных городов и районов области. На региональный этап вышли команды, которые успешно проявили себя на отборочных, муниципальных и зональных этапах. Всего же в этапах «Зарницы 2.0» в Ростовской области в этом году участвовали 106 тыс. молодых людей в возрасте от 7 до 21 года.