Жителям СНТ «Сосновка» под Зеленоградском пообещали, что перевод участков в сельхоззону не помешает строить дома

В проекте ПЗЗ предусмотрены две зоны — СХ-4 и СХ-5. Первую устанавливают для участков в границах населённых пунктов, вторую — для сельхозземель за их пределами. Власти пояснили, что так документ приводят в соответствие с генпланом округа и категорией земли.