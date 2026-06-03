В Новотроицке Оренбуржья стартовало благоустройство общественной территории

Помимо этого, проект предусматривает установку многофункциональных навесов и организацию зоны отдыха с кафе рядом с детским садом. На сегодняшний день подрядчик уже закупил необходимые материалы и оборудование, выполнил демонтажные работы и приступил к определению высотных отметок. После этого специалисты перейдут к земляным работам. Велосипедная дорожка по периметру территории уже размечена и готовится к монтажу.