В Новотроицке Оренбуржья стартовало благоустройство общественной территории

Благоустройство территории стартовало в Новотроицке Оренбургской области. Работы идут при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации муниципального образования города.
Благоустройство охватит участок от границ Детской школы искусств до выхода на проспект Металлургов. Именно там планируют создать современное пространство для прогулок, отдыха и безопасного передвижения жителей. Для этого на территории обустроят новые тротуары, пешеходные зоны и велосипедные дорожки, а также установят малые архитектурные формы.
Одним из ключевых элементов проекта станет центральная зона с тремя променадами. Вдоль них появятся удобные тротуары, лавочки, урны и современное уличное освещение. Кроме того, на этой территории предусмотрены детские и спортивные площадки.
Также на обновляемой территории высадят деревья и кустарники, устойчивые к местным климатическим условиям. Для ухода за зелеными насаждениями будет смонтирована система автоматического полива, которую подключат к существующим инженерным сетям.
Помимо этого, проект предусматривает установку многофункциональных навесов и организацию зоны отдыха с кафе рядом с детским садом. На сегодняшний день подрядчик уже закупил необходимые материалы и оборудование, выполнил демонтажные работы и приступил к определению высотных отметок. После этого специалисты перейдут к земляным работам. Велосипедная дорожка по периметру территории уже размечена и готовится к монтажу.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.