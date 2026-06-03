Младенца и 101-летнего мужчину эвакуировали вертолетом в Волгоград

Как сообщили в облздраве, санитарный вертолет «Ансат» чаще всего летал в Михайловку, откуда было доставлено 22 человека. В Урюпинск было сделано 11 вылетов, по 10 — в Суровикино, Палласовку и Старую Полтавку (по 10 вылетов) и 8 — в Камышин.