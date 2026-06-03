В Счетной палате заявили о снижении уровня бедности среди многодетных семей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Уровень бедности среди многодетных семей в России за последние пять лет сократился почти в 2,5 раза благодаря действующим мерам поддержки, рассказала в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зампред Счетной палаты Галина Изотова.
«Меры государственной поддержки дают результат. С 2020 года общий уровень бедности в России сократился почти в два раза — с 12,2% до 6,7%. А среди многодетных семей бедность снизилась с 38,1% до 16,2%», — сказала Изотова.
В указе президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» определено, что уровень бедности многодетных семей должен быть снижен до 12% к 2030 году и до 8% к 2036 году.
Значительное влияние на повышение доходов семей, по словам Изотовой, оказало введение с 2023 года единого пособия при рождении и воспитании ребенка. «Только в 2025 году его выплатили в отношении 11,7 миллиона детей, а также его получили более 440 тысяч беременных женщин», — сообщила она.
Зампред Счетной палаты также напомнила, что с 2026 года для семей с двумя и более детьми введен налоговый вычет — возврат части уплаченного за год НДФЛ. «Ожидаем, что и эта мера даст свои результаты», — сказала Изотова.
Кроме того, в последнее время были существенно расширены меры поддержки для женщин, удостоившихся звания «Мать-героиня».
Но самым востребованным инструментом поддержки семей с детьми, по данным Счетной палаты, остается материнский капитал. «По состоянию на 1 января 2026 года за все время действия программы сертификаты получили более 15 миллионов семей. В Социальный фонд ежегодно поступает более 2 миллионов обращений за распоряжением этими средствами», — рассказала Изотова.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 4 июня.