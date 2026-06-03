Эксперт: подростки работают за зарплату 15−25 тыс. руб. в месяц

Ранее министр социальной политики региона Анжелика Майстер во время эфира из регионального информационного центра ТАСС сообщила, что трудоустроенные подростки в Калининградской области зарабатывают до 30 тысяч рублей. По её словам, предусмотрена также доплата от кадровой службы. В прошлом году она в среднем составляла 3,5 тыс. рублей, в этом году, подчеркнула Майстер, доплата «увеличена почти в 2 раза».