Эксперт: подростки работают за зарплату 15−25 тыс. руб. в месяц

В Калининградской области подростки готовы летом работать за 15−25 тыс. в месяц, при этом работодатели не спешат их нанимать. Об этом рассказала в интервью «Балтик Плюс» руководитель рекрутингового агентства «Профи» Наталья Воронцова.
«По закону, дети могут работать только до 4 часов в день. Начальников это может не устраивать, как и бумажная волокита при оформлении юных сотрудников. Чаще всего дети устраиваются продавцами и курьерами, зарабатывают от 15 до 25 тысяч рублей в месяц», — рассказала Воронцова.
Ранее министр социальной политики региона Анжелика Майстер во время эфира из регионального информационного центра ТАСС сообщила, что трудоустроенные подростки в Калининградской области зарабатывают до 30 тысяч рублей. По её словам, предусмотрена также доплата от кадровой службы. В прошлом году она в среднем составляла 3,5 тыс. рублей, в этом году, подчеркнула Майстер, доплата «увеличена почти в 2 раза».