В Ростове-на-Дону прошел профессиональный конкурс по кулинарии

Во втором сезоне проекта приняли участие более 30 студентов колледжей и техникумов Ростовской области. По итогам обучения в финал вышли шесть лучших участников, которые и встретились в профессиональном конкурсе. На его протяжении ребята получали не только теоретические знания, но и ценный практический опыт от профессиональных шеф-поваров, знакомились с особенностями донской кухни, работали с локальными продуктами и осваивали современные требования к сервису и пищевой безопасности.