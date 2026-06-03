В Ростове-на-Дону прошел профессиональный конкурс по кулинарии

Профессиональный конкурс среди финалистов второго сезона образовательного проекта «Школа донского шеф‑повара» прошел в Ростове-на-Дону, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области. Мероприятие организовали по национальному проекту «Молодёжь и дети».
Во втором сезоне проекта приняли участие более 30 студентов колледжей и техникумов Ростовской области. По итогам обучения в финал вышли шесть лучших участников, которые и встретились в профессиональном конкурсе. На его протяжении ребята получали не только теоретические знания, но и ценный практический опыт от профессиональных шеф-поваров, знакомились с особенностями донской кухни, работали с локальными продуктами и осваивали современные требования к сервису и пищевой безопасности.
По итогам соревнования первое место заняла Ярослава Шалимо из Ростовского торгово-экономического колледжа. Второе место досталось Милане Шевченко, студентке Ростовского строительно-художественного техникума. Третье место заняла Татьяна Вернер из Батайского техникума железнодорожного транспорта и строительства.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.