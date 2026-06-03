Ранним утром 3 июня вооруженные силы Украины обстреляли рейсовый пассажирский автобус «Москва — Симферополь». Атака произошла в центре городского округа Енакиево в ДНР.
Момент циничного удара по пассажирскому автобусу «Москва — Симферополь» попал на камеру видеонаблюдения. На записи четко видно, как дрон прицельно бьет по задней части автобуса. В этот момент в транспорте спали 46 мирных жителей, сообщает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Салон и кабина водителя полностью выгорели.
Число погибших на момент подписания номера выросло до восьми человек.
— Еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести, всем оказывается необходимая помощь, — написал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем канале в мессенджере «Макс».
По словам Родиона Мирошника, среди пострадавших — 10-летний ребенок. Дипломат добавил, что нацисты используют западную военную поддержку, чтобы парализовать гражданское транспортное сообщение и создать невыносимые условия для жизни мирного населения.
Но преступник не сразу оставил место трагедии. После атаки в небе можно было заметить дроны-разведчики ВСУ. Судя по всему, они фиксировали последствия совершенного военного преступления, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
— Киевский режим, терпящий поражение на поле боя, стремится выместить бессильную злобу на беззащитных мирных жителях, — подчеркнула Мария Захарова. — Так же поступали более 80 лет назад бежавшие с оккупированных территорий немецко-фашистские захватчики и их бандеровские прихвостни, предчувствовавшие свое неминуемое поражение.
После удара ВСУ по рейсовому автобусу в Енакиеве в ДНР Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 Уголовного кодекса Российской Федерации («Террористический акт»).
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Василий Дандыкин, военный эксперт, капитан первого ранга запаса:
— Киев применяет бандеровскую тактику запугивания. Конечно, его глава Владимир Зеленский не сам решает, как действовать. США сейчас не до нас, другое дело Европа. Они хотят истощить наши ресурсы, в том числе и человеческие.