Мужчина в Британии спас двух тонувших пловцов и погиб от сердечного приступа

В городе Ньюпорт-Пагнелл в центре Великобритании 28-летний Рушабх Патель, который отдыхал с семьей на берегу водоема, спас двух тонувших пловцов. После этого у мужчины произошел сердечный приступ, и он скончался спустя несколько дней после произошедшего, несмотря на усилия врачей. Об этом сообщила британская газета The Sun.
После того как у мужчины произошел сердечный приступ, его с помощью вертолета доставили в местную больницу, но все усилия врачей оказались безуспешными. В своем завещании погибший указал, что его органы должны пожертвовать нуждающимся в пересадке.
15 мая боец ММА из Киргизии Медет Жээналиев погиб на Иссык-Куле, спасая тонувших детей. Тело спортсмена обнаружили на следующий день после случившегося, после чего его передали родственникам.
18 апреля бразильская триатлонистка Мара Флавия Араужо утонула во время соревнований Ironman Texas в США. 38-летняя спортсменка пропала под водой около 06:00 по местному времени, позднее спасатели обнаружили ее тело на глубине примерно трех метров.