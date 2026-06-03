Мужчина в Британии спас двух тонувших пловцов и погиб от сердечного приступа

В городе Ньюпорт-Пагнелл в центре Великобритании 28-летний Рушабх Патель, который отдыхал с семьей на берегу водоема, спас двух тонувших пловцов. После этого у мужчины произошел сердечный приступ, и он скончался спустя несколько дней после произошедшего, несмотря на усилия врачей. Об этом сообщила британская газета The Sun.