Средняя цена бензина в России за неделю выросла на 0,44%

Также, согласно данным собеседников, ведомствам поручено проработать механизм контроля за направлением дополнительных доходов нефтяных компаний на защиту топливной инфраструктуры. При этом параметры инициативы пока не определены: неясно, идет ли речь о разовом повышении цен или о возможности ускорить их рост по сравнению с действующими ориентирами, привязанными к уровню инфляции.