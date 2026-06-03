Средняя цена бензина в России за неделю выросла на 0,44%

Средняя розничная цена бензина в России в период с 25 мая по 1 июня выросла на 0,44% и достигла 67,83 ₽ за литр, следует из данных Росстата. Средняя стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,81%, до 79,46 ₽ за литр.
Бензин АИ-92 за отчетный период подорожал на 0,44%, до 64,17 ₽ за литр, АИ-95 — на 0,46%, до 69,78 ₽, АИ-98 — на 0,38%, до 94,42 ₽
Общая инфляция в России за неделю с 26 мая по 1 июня составила 0,15%.
Рост цен на бензин зафиксирован в 73 регионах страны, наиболее заметно — в Республике Тыва, где топливо подорожало на 3,2%. Снижение цен отмечено в Ямало-Ненецком автономном округе — на 0,5%.
В Москве цены на бензин за неделю выросли на 0,3%, в Санкт-Петербурге — на 0,1%.
Ранее, 1 июня, источники РБК сообщили, что вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго совместно с другими ведомствами подготовить предложения по возможному увеличению оптовых и розничных цен на бензин, дизельное топливо и авиационный керосин на 1,5 ₽
Также, согласно данным собеседников, ведомствам поручено проработать механизм контроля за направлением дополнительных доходов нефтяных компаний на защиту топливной инфраструктуры. При этом параметры инициативы пока не определены: неясно, идет ли речь о разовом повышении цен или о возможности ускорить их рост по сравнению с действующими ориентирами, привязанными к уровню инфляции.
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