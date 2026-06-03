Семейная привычка, которую мы утратили

Думаю: пусть сделают профессионалы! Профессионалы сделали. Заменили молнию, которая работала прекрасно. А вырванный лоскут остался уродливым напоминанием о том, что когда-то надо было учиться шить самой. А ведь были, были раньше уроки труда! И там нас учила пожилая добрая преподавательница, что пуговицу надо пришивать «на ножке» — так и крепче, и удобнее застегивать. Сейчас, наверное, такой архаизм, как «пуговица “на ножке”, у молодежи ничего, кроме удивления и смеха, не вызовет.
Это, как выяснилось, огромная проблема современных детей: они ничего не умеют делать по дому. Потому что проще все купить готовое. Мы доверяем все это профессионалам, и ладно бы освободившееся время тратили на что-то полезное, нет, тот же телефон…
Так получилось, что наши дети оказались беспомощными в бытовом плане. Это общая проблема — не только в нашей стране, а по всему миру. Белоручки и неумехи, которых мы сами испортили тем, что приучили жить на всем готовом. А уж мастеров под названием «золотые руки», тех, кто все умеет сам, от закваски капусты до «положить плитку в санузле», днем согнем не сыщешь. И винить можно только себя: ведь привычка делать что-то по дому идет из семьи.
Сейчас приходится исправлять ситуацию. Набирают популярность курсы для детей и подростков, на них учат простым бытовым вещам: сварить суп, заштопать прореху. Цена на курсы в зависимости от региона доходит до 15 тысяч рублей. Но это копейки — в сравнении с тем, сколько сможешь потом сэкономить.