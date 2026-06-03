Семейная привычка, которую мы утратили

Так получилось, что наши дети оказались беспомощными в бытовом плане. Это общая проблема — не только в нашей стране, а по всему миру. Белоручки и неумехи, которых мы сами испортили тем, что приучили жить на всем готовом. А уж мастеров под названием «золотые руки», тех, кто все умеет сам, от закваски капусты до «положить плитку в санузле», днем согнем не сыщешь. И винить можно только себя: ведь привычка делать что-то по дому идет из семьи.