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Король Англии Карл lll посвятил актера Идриса Эльбу в рыцари

Актер Идрис Эльба был удостоен награды от короля Англии Карла III в Виндзорском дворце, его посвятили в рыцари, передает Би-би-си.

Источник: РБК

Актер Идрис Эльба был удостоен награды от короля Англии Карла III в Виндзорском дворце, его посвятили в рыцари, передает Би-би-си.

Актер известен по американскому криминальному сериалу «Прослушка» и полицейской драме «Лютер».

В 2022 году актер основал фонд Elba Hope Foundation, который поддерживает местные сообщества, образование и защиту интересов молодежи. В прошлом году Эльба приступил к созданию документального фильма, посвященного 50-летию со дня основания Карлом III благотворительной организации. Фильм должен выйти на Netflix этой осенью.

Также король присвоил рыцарские и дамские звания олимпийским чемпионам Джейн Торвилл и Кристоферу Дину за заслуги в фигурном катании и волонтерской деятельности. Актриса Мира Сиал была отмечена за заслуги в литературе, драматургии и благотворительности. Комик Пол Эллиотт за благотворительность был награжден Орденом Британской империи.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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