Прорыв в лечении онкозаболеваний случится благодаря развитию мРНК-технологий

«Главным событием прошедшего года стала работа над механизмом создания индивидуальных биотехнологических лекарственных препаратов. Действительно, начались клинические исследования персонализированных вакцин для иммунотерапии онкологических заболеваний — как на основе мРНК, так и на основе пептидов. Мы думаем, что следующий прорыв в иммунотерапии онкологии произойдет именно благодаря применению мРНК-технологий», — сказал Иванов.