«Бойкот» по-европейски: Импорт российского СПГ в мае подскочил на 21%

Российский трубопроводный газ тем временем ставит рекорды. В марте поставки достигли исторического максимума с 2019 года. В апреле они немного просели из-за запрета ЕС на краткосрочные контракты, но в мае снова резко пошли вверх. За первые пять месяцев Евросоюз закупил у России 11,243 миллиарда кубометров СПГ, что на 19% больше прошлогоднего показателя.