Российский трубопроводный газ тем временем ставит рекорды. В марте поставки достигли исторического максимума с 2019 года. В апреле они немного просели из-за запрета ЕС на краткосрочные контракты, но в мае снова резко пошли вверх. За первые пять месяцев Евросоюз закупил у России 11,243 миллиарда кубометров СПГ, что на 19% больше прошлогоднего показателя.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что до Европы наконец-то начинает доходить истинная цена отказа от российского газа. По его словам, Брюссель постепенно осознаёт, что надвигающийся энергетический коллапс — прямое следствие этого самоубийственного решения. В качестве самого яркого примера он привёл Германию. Раньше туда уходило 55% всего российского газового экспорта. Сейчас, по словам Дмитриева, в стране идёт настоящая деиндустриализация, и предприятия закрываются одно за другим.
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