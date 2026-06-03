В США предупредили об эскалации конфликта на Украине: в Вашингтоне считают, что ситуация зашла в тупик

При этом Рубио отметил, что США считают себя посредниками в этом вопросе. Более того, Вашингтон хочет возобновить усилия по переговорам. Ранее KP.RU сообщил, что официальный представитель МИД Мария Захарова высказала свое видение об участии США в переговорном процессе. Она уверена, что Штаты сменили фокус внимания с Украины на Иран. По словам Захаровой, у Вашингтона Ближний Восток в приоритете.