В Крыму отремонтируют участок дороги Черноморское — Евпатория — Артёмовка

Участок дороги Черноморское — Евпатория — Артёмовка отремонтируют в Республике Крым. Работы пройдут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта региона.
Протяженность ремонтируемого отрезка составляет почти 2 км. Сейчас на объекте уже практически завершены установка бортовых камней и устройство основания тротуаров. Параллельно специалисты укрепляют обочины. Следующим этапом станет устройство покрытия тротуаров. После этого специалисты установят знаки, нанесут разметку и обустроят пешеходные переходы.
Участок проходит через село Артёмовка и имеет большое значение для местных жителей. По этой дороге они добираются до районного центра, социальных объектов и соседних населенных пунктов. Кроме того, в летний сезон трасса становится особенно востребованной у туристов, которые направляются к Черному морю.
Важную роль дорога играет и в организации детского отдыха. Она обеспечивает подъезд к летним лагерям и базам отдыха, расположенным на побережье Черноморского района. Поэтому ремонт участка позволит не только улучшить транспортную доступность, но и повысить безопасность поездок для семей с детьми.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.