В Крыму отремонтируют участок дороги Черноморское — Евпатория — Артёмовка

Участок проходит через село Артёмовка и имеет большое значение для местных жителей. По этой дороге они добираются до районного центра, социальных объектов и соседних населенных пунктов. Кроме того, в летний сезон трасса становится особенно востребованной у туристов, которые направляются к Черному морю.