Нижегородцы примут участие в книжном фестивале «Красная площадь»

Нижегородские писатели и солисты примут участие в московском книжном фестивале «Красная площадь» 4−7 июня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Фестиваль приурочен ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина и Дню русского языка. В числе мероприятий — поэтический концерт-презентация «Нижегородская поэзия. Голоса молодых». Он состоится 7 июня в 11:00.
В этот же день в 14:15 Захар Прилепин представит свой новый сборник публицистических текстов «Чужецарствие» на главной сцене.
В 21:00 «Красная площадь» завершится концертом в исполнении солистов Нижегородского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина.
Ранее сообщалось, что роман нижегородского писателя Прилепина вошел в шорт-лист «Большой книги».