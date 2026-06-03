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Нижегородцы примут участие в книжном фестивале «Красная площадь»

Фестиваль приурочен ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина и Дню русского языка.

Нижегородские писатели и солисты примут участие в московском книжном фестивале «Красная площадь» 4−7 июня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Фестиваль приурочен ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина и Дню русского языка. В числе мероприятий — поэтический концерт-презентация «Нижегородская поэзия. Голоса молодых». Он состоится 7 июня в 11:00.

В этот же день в 14:15 Захар Прилепин представит свой новый сборник публицистических текстов «Чужецарствие» на главной сцене.

В 21:00 «Красная площадь» завершится концертом в исполнении солистов Нижегородского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина.

Ранее сообщалось, что роман нижегородского писателя Прилепина вошел в шорт-лист «Большой книги».

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