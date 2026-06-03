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Рубио: США не являются беспристрастным посредником по Украине

Госсекретарь США признал, что Вашингтон выбрал сторону в украинском конфликте из-за поставок оружия и санкций.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты Америки не могут считаться беспристрастным посредником в урегулировании украинского конфликта, об этом 3 июня заявил госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Глава Государственного департамента пояснил свою позицию: Штаты поставляют вооружение Украине и одновременно вводят санкции против Российской Федерации, что фактически означает выбор стороны в противостоянии.

«Мы не являемся, если говорить откровенно, беспристрастными посредниками в этом конфликте», — признал Марко Рубио.

Госсекретарь США также заявил, что американо-израильская война с Ираном никак не повлияла на поставки американского оружия киевскому режиму. Вооружения продолжают передаваться Украине через программу PURL, в рамках которой европейские страны НАТО закупают оружие у США. Эту информацию подтвердил и генсек альянса Марк Рютте, сообщив о выделении почти 6 млрд долларов на данные цели.

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