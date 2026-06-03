Рубио: США не являются беспристрастным посредником по Украине

Госсекретарь США также заявил, что американо-израильская война с Ираном никак не повлияла на поставки американского оружия киевскому режиму. Вооружения продолжают передаваться Украине через программу PURL, в рамках которой европейские страны НАТО закупают оружие у США. Эту информацию подтвердил и генсек альянса Марк Рютте, сообщив о выделении почти 6 млрд долларов на данные цели.