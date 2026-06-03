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Главные новости за 3 июня: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

События среды: выбор «Ъ-Черноземье».

Источник: Коммерсантъ

События среды: выбор «Ъ-Черноземье».

Воронежский клуб «Факел» покинут спортивный директор Кирилл Котов и старший селекционер Александр Самедов по истечении контрактов 15 июня. «Это был очень непростой, но интересный этап карьеры. Хочу поблагодарить всех сотрудников клуба и воронежских болельщиков, которых знает вся страна», — заявил Котов.

В Белгородской области начался отбор кандидата на выборы губернатора от «Единой России». Помимо врио главы региона Александра Шуваева в процедуре участвует председатель горсовета облцентра Вадим Радченко.

Курская область подписала инвестсоглашения с калининградским «Содружеством» (строительство цехов по обезжириванию лецитина и ферментации шрота, инвестиции — свыше 10,2 млрд руб.), рязанским «Мармаксом» (строительство жилых комплексов на улицах Бойцов 9-й дивизии и Моковской, вложения — свыше 10,2 млрд руб.) и «Феррумом» (мини-металлургическое производство, инвестиции —18,4 млрд руб.).

Жителям Липецкой области, вступившим в мобильные огневые группы, обещают ежемесячно 100 тыс. руб. региональной выплаты.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков и гендиректор ООО «Ева-Металл» Александр Адамов подписали на ПМЭФ соглашение о создании на территории опережающего развития «Мценск» производства рулонного проката с полимерным покрытием. Объем инвестиций не раскрывается. «Проект — большой шаг вперед для орловской промышленности и стратегии импортозамещения», — заявил Клычков.

Арбитражный суд Тамбовской области признал недействительными платежи обанкротившегося АО «Тамбовспецмаш» в пользу УФНС на 22,5 млн руб. Средства вернутся в конкурсную массу.

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