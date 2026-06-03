Супруги приютили 37-летнюю женщину, которая выдавала себя за 12-летнюю девочку

В Бразилии задержали 37-летнюю женщину, которая в течение 14 месяцев выдавала себя за 12-летнюю девочку и была принята в местную семью в качестве приемной дочери. О необычном случае сообщает таблоид Daily Mail.
Изначально мошенница Аманда Мария Соуза Оливейра пришла в церковь города Жоинвиль и рассказала пастору, что спасается от насилия в штате Пара. Прихожане стали оказывать ей материальную поддержку и помогли с жильем, после чего одна из пар забрала ее к себе. Супруги прониклись к ней чувствами и организовали праздник в честь ее «12-летия», покупали медикаменты и планировали оформить удочерение.
Для поддержания легенды «Габриэле» (псевдоним Аманды) имитировала детское поведение: пила из бутылочки, пользовалась пустышкой, притворялась, что у нее панические атаки, говорила тонким голосом и изображала детскую привязанность. Также она утверждала, что страдает от аутизма и других недугов, а ее взрослая внешность — следствие гормональной терапии, которую ее якобы заставляли принимать в детстве из-за издевательств.
Кроме того, она отговорила семью от отправки ее в школу, поскольку агрессивный отец якобы может ее выследить. Обман вскрылся, когда один из членов семьи обратился с заявлением в правоохранительные органы. Во время допроса Аманда признала свою вину. Сейчас она находится под стражей в местной тюрьме. Ей предъявлены обвинения в подделке документов и мошенничестве. Ранее женщина уже была судима за подобные махинации в других регионах, говорится в материале.
В Соединенных Штатах Америки полиция арестовала 28-летнюю жительницу Нью-Йорка, которая притворилась школьницей и пошла учиться в школу. По ее словам, она пошла в школу, чтобы пользоваться преимуществами и льготами, которые предоставляло заведение.