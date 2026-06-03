Супруги приютили 37-летнюю женщину, которая выдавала себя за 12-летнюю девочку

Кроме того, она отговорила семью от отправки ее в школу, поскольку агрессивный отец якобы может ее выследить. Обман вскрылся, когда один из членов семьи обратился с заявлением в правоохранительные органы. Во время допроса Аманда признала свою вину. Сейчас она находится под стражей в местной тюрьме. Ей предъявлены обвинения в подделке документов и мошенничестве. Ранее женщина уже была судима за подобные махинации в других регионах, говорится в материале.