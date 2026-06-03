Приставы рассказали, чем грозит заселение в отели «Мартон» в Волгограде

Заселение в отели «Мартон» в Волгограде будет квалифицировано как нарушение закона, что грозит административной и даже уголовной ответственностью. Пользование опечатанными объектами, как пояснили в ГУ ФССП России по Волгоградской области, будет расцениваться как незаконное занятие федеральной собственности.