«Общаться с овцами проще»: Вакансия пастуха вызвала неожиданный ажиотаж среди претендентов

Ранее Life.ru писал, что зарплата репродуктологов выросла до 600 тысяч рублей. При этом такие сотрудники нужны практически каждому крупному банку спермы. Лаборанты в этой сфере зарабатывают заметно меньше: в Москве в среднем около 73 тысяч рублей, в регионах — примерно 60 тысяч.