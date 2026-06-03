Имя Набиуллиной исчезло из деловой программы ПМЭФ

Теперь на сессии ожидаются замглавы администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников и глава Минфина Антон Силуанов. Модерировать встречу должен председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Отсутствие главы регулятора может быть связано со смертью советника председателя Центробанка Алексея Можина. Экономист ушёл из жизни в возрасте 69 лет, менее чем за три недели до юбилея.
Ранее Набиуллина традиционно выступала на макросессии в первый день форума. За последние десять лет она не участвовала только в 2020 году, когда ПМЭФ не проводился из-за пандемии.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.