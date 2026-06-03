Подрядчика будут судить за хищение более 280 тысяч рублей у аэропорта Стригино

В Нижнем Новгороде перед судом предстанет 49-летний местный житель, которого обвиняют в мошенничестве при выполнении работ на территории аэропорта Стригино. Уголовное дело уже направлено в Автозаводский районный суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.