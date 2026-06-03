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Волонтеры из Новгорода и Беларуси переняли опыт «Хранителей руин» из Калининградской области

Добровольцы берут пример с нашей организации.

Источник: Комсомольская правда

Волонтеры из Новгородской области и Беларуси переняли опыт организации «Хранители руин» из Калининградской области, которая занимается проведением субботников на территории старинных кирх и замков. Об этом говорится на страничке «Хранителей руин» в «ВК».

«Практика “Хранителей руин” распространяется на другие регионы и в соседние дружественные страны: нашей работой вдохновились ребята из Новгородской области и из братской Беларуси организовав небольшие волонтерские проекты по сохранению исторических памятников», — говорится в сообщении.

Также «Хранители» подвели итоги весеннего сезона — проведено 22 волонтерских акций на 20 объектах.

Всего же за 6 лет ребята провели 278 выездов на 85 объектах в Калининградской области.