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«В 12 лет — в 9 классе и на сцене»: как юный пианист Максим Белов совмещает музыку и учебу

Максиму Белову всего 12 лет, а он уже перешел в девятый класс и готовится к карьере пианиста. Он участвовал во многих международных проектах и концертах. Последнее выступление — в посольстве Нидерландов.

Максиму Белову всего 12 лет, а он уже перешел в девятый класс и готовится к карьере пианиста. Он участвовал во многих международных проектах и концертах. Последнее выступление — в посольстве Нидерландов.

С раннего детства он проявлял интерес к астрономии, математике и шахматам.

— Когда я был маленьким, врачи провели мне операцию и на некоторое время запретили спорт. Тогда мама подарила укулеле, и после этого музыка стала главной в жизни, — сказал Максим.

Сейчас он учится у профессора Академии имени Гнесиных Юрия Богданова.

— Я участвовал во многих международных и всероссийских конкурсах пианистов. На одном из концертов я завоевал Гран-при, его мне вручала президент Общества Эдварда Грига в Москве Валерия Блок. Она часто приглашает меня выступить в посольствах, — дополнил Максим Белов.

Сейчас он совмещает обучение в школе и в музыкальной академии.

— В 11 лет я окончил восьмой класс. Школьная программа не представляет для меня трудностей. Я на домашнем обучении, но прикреплен к школе. Учителя сами ко мне приходят. Думаю, я мог бы сдать экзамены за 11-й класс, — отметил Максим.

Юный пианист также любит математику. В три года он стал суперчемпионом мира по ментальной арифметике.

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Все, что вы хотите заложить в своего ребенка, необходимо делать до его трехлетнего возраста.

При этом не стоит перегружать его занятиями. Каждому нужен отдых. Также нельзя лишать их детства.

Не надо заставлять ребенка реализовывать ваши мечты — если вы не успели стать художником, а ребенка тянет на танцы — не нужно его заставлять рисовать.