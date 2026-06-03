«В 12 лет — в 9 классе и на сцене»: как юный пианист Максим Белов совмещает музыку и учебу

— В 11 лет я окончил восьмой класс. Школьная программа не представляет для меня трудностей. Я на домашнем обучении, но прикреплен к школе. Учителя сами ко мне приходят. Думаю, я мог бы сдать экзамены за 11-й класс, — отметил Максим.