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Пенсионерам объяснили, что делать, если недоплачивают из-за ошибки работодателя

В первую очередь стоит проверить сведения о трудовом стаже и страховых взносах.

Источник: Клопс.ru

Пенсионерам, которые считают свои выплаты заниженными, стоит обратиться за перерасчётом в Социальный фонд. Ошибки в начислениях могут возникать из-за неверных данных от работодателей, заявила зампред Счётной палаты Галина Изотова. Её слова РИА Новости приводит в среду, 3 июня.

По словам Изотовой, такие нарушения находили во время проверок, после чего людям доначисляли деньги. Причины могут быть разными: неправильно учтённый стаж, ошибки в сведениях о страховых взносах или неточные данные, переданные работодателем в фонд. Зампред Счётной палаты отметила, что полностью исключить человеческий фактор и технические сбои невозможно.

«Здесь важно понимать: вопрос не в том, что система ошибается массово, вопрос в том, что Счётная палата физически не в силах проверить каждое пенсионное дело в стране — их десятки миллионов. Поэтому ключевая вещь — не ждать, пока проверяющие придут со стороны», — считает эксперт.

Для перерасчёта нужно подать заявление. Если Социальный фонд в пересмотре выплат откажет, решение можно оспорить в суде, добавила Изотова.

Пенсии в России стоит начать индексировать ежеквартально, а не раз в год — с такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Коэффициент повышения предлагают отдать на откуп кабмину, чтобы он ориентировался на реальную инфляцию.