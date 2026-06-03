Пенсионерам объяснили, что делать, если недоплачивают из-за ошибки работодателя

«Здесь важно понимать: вопрос не в том, что система ошибается массово, вопрос в том, что Счётная палата физически не в силах проверить каждое пенсионное дело в стране — их десятки миллионов. Поэтому ключевая вещь — не ждать, пока проверяющие придут со стороны», — считает эксперт.