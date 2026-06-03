С высоты птичьего полета: один день из жизни столичного крановщика Лидии Юнку

4 июня в России отмечается День крановщика. «Вечерняя Москва» поговорила с Лидией Юнку, которая в этой профессии уже 29 лет.
Лидия Юнку — машинист башенного крана. Она родилась и выросла в Москве и сегодня вносит свой вклад в строительство города. Лидия Николаевна окончила исторический факультет и работала учителем истории в московской школе. Как и многие в 1990-е годы, она столкнулась с трудностями: зарплату задерживали месяцами, учительский труд обесценивался.
— Казалось, что профессия, которой ты посвятил жизнь, стала никому не нужна. А я ведь историк — хотелось оставить после себя что-то настоящее, — вспоминает Лидия Николаевна.
Тогда она решила переквалифицироваться и обучиться новой специальности. Лидия Николаевна поступила в учебный комбинат на улице Яблочкова, где освоила профессию машиниста башенного крана.
За годы работы она принимала участие в строительстве жилых домов, школ, детских садов и других объектов в Москве и Подмосковье.
Рабочий день Лидии Николаевны начинается с записи в вахтенном журнале башенного крана и получения задания от ответственного лица. Затем она проводит визуальный осмотр металлоконструкций крана, проверяет состояние канатного и кареточного тросов, грузового крюка, грузозахватных приспособлений, креплений и соединительных элементов, с помощью которых поднимают и перемещают грузы.
— Каждый раз перед началом работы проверяю все до мелочей, — отмечает крановщица. — Здесь важно все: ты отвечаешь за безопасность людей и за все, что происходит внизу. Одна ошибка может стоить слишком дорого.
Кран участвует практически во всех этапах стройки: монтаже и демонтаже опалубки, разгрузке строительных материалов, приемке бетона, монтаже металлоконструкций и бетонных панелей.
Работа машиниста башенного крана сложная и опасная — она требует предельной концентрации, внимательности и стрессоустойчивости. Среди сложностей — риск травм при работе с тяжелыми грузами, зависимость от погодных условий, непредсказуемый график и необходимость быстро реагировать на изменения на строительной площадке.
От точности действий крановщика во многом зависит бесперебойная работа стройки. Машинист постоянно взаимодействует со стропальщиками и другими специалистами на площадке.
Помимо основной работы, Лидия Николаевна выполняет обязанности машиниста-инструктора.
— Приходят молодые ребята, горят желанием работать, — делится она. — В нашей профессии случайных людей не бывает. А если и оказались, то быстро уходят. Это призвание. Эту профессию надо любить. Свою профессию я боготворю.
ДОЛЖЕН УМЕТЬ.
Определять грузоподъемность на глаз. Крановщик быстро оценивает, выдержат ли стропы или захваты хрупкий или асимметричный груз;Работать «вслепую» по командам сигнальщика. Крановщик действует синхронно с напарником на земле, словно пилот с диспетчером;Учитывать погодные условия. Крановщик корректирует работу с учетом силы и направления ветра, осадков, обледенения.