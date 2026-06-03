Главные новости за 3 июня. Ростов-на-Дону и Ростовская область

В Ростовской области в 2025 году ликвидировано 70 медицинских организаций. Это в 1,6 раза больше, чем ушло с рынка в 2024 году. Одновременно почти удвоилось количество регистраций медицинского бизнеса — до 121 прецедента в прошлом году.