«Это не аниматоры»: на ПМЭФ-2026 боевых роботов замаскировали под девушку-балерину и парня в кепке

На ПМЭФ-2026 среди гостей форума заметили необычных персонажей — элегантную Матильду и стильного Роберта. На первый взгляд они похожи на артистов или промоутеров, но на самом деле это роботы, которых на время форума замаскировали под обычных людей. Матильду нарядили в платье с красным корсетом, пышной юбкой-пачкой и украшением с пером, а Роберт получил образ в стиле кэжуал — кепку, пиджак, брюки и высокие кеды. Они гуляют по территории Экспофорума, приветствуют гостей, машут руками и охотно привлекают внимание публики. За милыми образами скрываются технологии, которые создавались вовсе не для развлечений. Такие роботы предназначены для работы на промышленных и потенциально опасных объектах, где человеку находиться рискованно. Но на ПМЭФ их решили представить в более дружелюбном формате — чтобы показать, как быстро роботы становятся частью привычной жизни.