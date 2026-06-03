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Роман Курцын: «Для мужчины нет ничего важнее, чем стать отцом»

Актёр откровенно признаётся: никакие награды, гонорары и съёмки в кино не идут ни в какое сравнение с тем, чтобы стать отцом. Для мужчины это главное событие в жизни — всё остальное вторично. Только рождение ребёнка, по словам Курцына, делает человека по-настоящему состоявшимся.

Актёр откровенно признаётся: никакие награды, гонорары и съёмки в кино не идут ни в какое сравнение с тем, чтобы стать отцом. Для мужчины это главное событие в жизни — всё остальное вторично. Только рождение ребёнка, по словам Курцына, делает человека по-настоящему состоявшимся.