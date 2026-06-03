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Кирилл Гаврилин раскрыл тайну «Рабочего и колхозницы»: при чем здесь Айседора Дункан

Искусствовед Кирилл Гаврилин приоткрыл завесу тайны над историей создания легендарной скульптуры Веры Мухиной. Оказывается, моделью для фигуры «Рабочий и Колхозница» стала известная танцовщица Юлия Подгульская, ученица великой Айседоры Дункан. Гаврилин объясняет, что этот выбор был неслучаен: Мухина не просто увлекалась пластикой и мечтала стать балериной, она видела в танце ключевой элемент своей композиции. Именно поэтому драпировки и волосы скульптуры развеваются на ветру — вся статуя пронизана динамикой и ощущением полета, а стиль Дункан с ее естественными движениями, босыми ногами и развевающимися одеждами идеально передал замысел автора.

Искусствовед Кирилл Гаврилин приоткрыл завесу тайны над историей создания легендарной скульптуры Веры Мухиной. Оказывается, моделью для фигуры «Рабочий и Колхозница» стала известная танцовщица Юлия Подгульская, ученица великой Айседоры Дункан. Гаврилин объясняет, что этот выбор был неслучаен: Мухина не просто увлекалась пластикой и мечтала стать балериной, она видела в танце ключевой элемент своей композиции. Именно поэтому драпировки и волосы скульптуры развеваются на ветру — вся статуя пронизана динамикой и ощущением полета, а стиль Дункан с ее естественными движениями, босыми ногами и развевающимися одеждами идеально передал замысел автора.