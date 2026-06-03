Александр Метелкин признался: он — повар выходного дня

Актёр рассказал, что на съёмках фильма по сценарию пришлось готовить прямо в кадре — и ему это очень понравилось. Впрочем, он и раньше прекрасно готовит, но только по выходным. В будни, по словам Метелкина, кухня — зона ответственности супруги: для неё это ежедневная рутина и забота о семье, а для него — творчество. В коронных блюдах актёра — борщ, холодец, квашеная капуста и уха со сливками.