По иску дочерней компании «Гугл» суд в Бельгии арестовал имущество материнской

По словам Кулькова, говорить о прецеденте пока рано. Это не первый случай, а сам арест — лишь обеспечительная мера. Шансы на реальное изъятие активов он оценивает как крайне низкие. Между Россией и Бельгией нет двустороннего соглашения о признании решений судов. Единственный механизм — принцип взаимности, но в современных условиях он не работает.