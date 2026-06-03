Авиакомпания Smartavia запустила прямые рейсы из Калининграда в Сыктывкар. Об этом сообщили на странице АО «Комиавиатранс» «ВКонтакте».
Первый рейс состоялся в среду, 3 июня. Из Сыктывкара в Калининград отправились 148 человек.
Авиакомпания будет выполнять рейсы с июня по сентябрь. Перелёты запланированы по средам. Время в пути занимает три часа и пять минут. Отправление из Сыктывкара — в 16:05, вылет из Калининграда — в 19:00. Стоимость билетов начинается от 19 тысяч рублей из Коми и от девяти тысяч в обратном направлении.
Отметим, что в 2020 году из Калининграда в Сыктывкар летала компания «РусЛайн». Рейсы осуществляли два раза в неделю.
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