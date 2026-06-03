Громыко: Поездка Карла III в США не изменила позиции Трампа по Украине

Несмотря на симпатию президента США Дональда Трампа к британской монархии, апрельский визит короля Соединенного Королевства Карла III в Вашингтон не изменил позицию американского лидера в отношении украинского кризиса. Об этом заявил директор Института Европы Российской академии наук Алексей Громыко.
Он подчеркнул, что Трампу импонирует институт британской монархии, как и другие символы власти, денег и привилегий.
— Трампу нравится институт британской монархии, он, как ни странно для американского президента, питает к ней симпатии. Это его стиль — там где власть, деньги, привилегии, голубая кровь, Трамп греется в их лучах, — подчеркнул ученый.
По словам Громыко, хотя британская сторона оценивает визит Карла III в США как «очень успешный», существенного политического значения это событие, по мнению эксперта, не имело, передает Lenta.ru.
Принц Гарри 23 апреля прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он приехал в украинскую столицу на два дня и собирался посетить предстоящую конференцию по безопасности. «Вечерняя Москва» обсудила с военным экспертом и политологом Евгением Михайловым, что мог значить этот визит.