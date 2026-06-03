Владимир Машков: полные залы театров напрямую влияют на развитие мозга

Глава Союза театральных деятелей Владимир Машков поделился впечатляющей статистикой: в России насчитывается 700 государственных театров, а вместе с частными — порядка полутора тысяч. По его словам, востребованность сцены растёт с каждым днём, залы полны. И это не только радует деятелей искусств, но и приносит практическую пользу зрителям. Машков уверен: регулярное посещение театров серьёзно влияет на когнитивные способности и способствует развитию человеческого мозга.