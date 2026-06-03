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РИА Новости: Набиуллина не будет участвовать в деловой программе ПМЭФ

Набиуллина каждый год принимала участие в ПМЭФ.

Источник: Комсомольская правда

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не участвует в деловой программе ПМЭФ, включая макросессию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Согласно обновленной программе форума, на сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности» в четверг не будет председателя ЦБ.

Нужно отметить, что Набиуллина каждый год участвовала в большой сессии ПМЭФ. Исключение составил 2020 год, когда форум не проводился из-за пандемии. О причинах отсутствия главы ЦБ в списке спикеров мероприятия не сообщается.

Напомним, на макросессии выступят замруководителя администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов. Модератором будет Андрей Макаров, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Также на ПМЭФ выступит президент РФ Владимир Путин, его выступление традиционно пройдет в последний день форума. Оно, вероятно, как всегда, вызовет большой ажиотаж у российских и иностранных СМИ.

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