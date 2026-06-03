Российские палеонтологи описали в Казахстане окаменелости исчезнувшего океана Тетис

АЛМА-АТА, 3 июня. /ТАСС/. Российские и казахстанские ученые-палеонтологи изучили в Мангистауской области Казахстана окаменелости, обнаруженные на месте древнего океана Тетис. Об этом сообщили в управлении культуры региона.
«В ходе визита ученые тщательно ознакомились с экспозициями [историко-краеведческого областного] музея. Специалисты сделали научное описание окаменелых останков древних водяных змей и фаланг черепахи, хранящихся в коллекции музея», — рассказали в управлении.
По его данным, масштабная научно-исследовательская экспедиция началась в Уральском регионе и охватывает территорию Мангистау и плато Устюрт. Главная цель проекта — изучение палеонтологического наследия региона и пополнение научной базы новыми данными.
Миллионы лет назад на территории современного Мангистау находился океан Тетис, который разделял древние континенты Гондвану и Лавразию. Такое название в 1893 году океану дал геолог Эдуард Зюсс в честь греческой богини Тефиды. Окончательно этот океан исчез около 5 млн лет назад. Его реликтами являются современные Средиземное, Черное и Каспийское моря.