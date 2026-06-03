Киргизия впервые стала непостоянным членом СБ ООН

Киргизия впервые была избрана непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН). Об этом в среду, 3 июня, сообщает РИА Новости.
Решение поддержала Генеральная Ассамблея ООН. Основным соперником Киргизии за место в Совбезе на 2027−2028 годы стали Филиппины. Однако ни одна из стран не смогла набрать необходимые две трети голосов в течение трех туров голосования. На четвертом этапе киргизскую кандидатуру поддержали 142 государства, в то время как филиппинскую — 49.
Генеральная Ассамблея ООН также выбрала пятерых новых непостоянных членов Совета Безопасности на 2027−2028 годы. В их числе две западноевропейские страны и по одной из Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки. Новый состав включает Тринидад и Тобаго, Зимбабве, Португалию и Австрию. Из этих стран только Киргизия никогда ранее не была членом СБ ООН.
Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов: пять постоянных (Россия, Китай, Франция, Великобритания и США) с правом вето и 10 непостоянных, выбираемых по региональному принципу. Новые члены заменят Данию, Грецию, Пакистан, Панаму и Сомали, в то время как Бахрейн, Колумбия, ДР Конго, Латвия и Либерия сохранят свои места, говорится в материале.
26 ноября 2025 года Совет Безопасности и Генассамблея ООН объявили о поиске нового генерального секретаря организации. В совместном письме выражается «сожаление» касательно того, что за всю историю существования ООН женщина не занимала пост ее главы, поэтому странам-членам настоятельно рекомендовали рассмотреть такую возможность.
2 июня 2026 года стало известно, что кандидат на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций и бывший президент Чили Мишель Бачелет в ближайшие дни посетит Россию.