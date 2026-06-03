Киргизия впервые стала непостоянным членом СБ ООН

Генеральная Ассамблея ООН также выбрала пятерых новых непостоянных членов Совета Безопасности на 2027−2028 годы. В их числе две западноевропейские страны и по одной из Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки. Новый состав включает Тринидад и Тобаго, Зимбабве, Португалию и Австрию. Из этих стран только Киргизия никогда ранее не была членом СБ ООН.