Рубио: США готовы возобновить усилия по достижению мира на Украине

По словам госсекретаря, прошлые усилия Вашингтона оказались не очень плодотворными. Рубио подчеркнул, что США могут возобновить попытки добиться мирного соглашения, если Москва и Киев будут готовы к переговорам, нацеленным на результат. При этом американская сторона видит угрозу эскалации конфликта, полагая, что ситуация вокруг Украины зашла в тупик.