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Волго-Ахтубинской пойме нанесли ущерб на 63 млн рублей

Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура просит возбудить уголовное дело за преступные действия, в.

Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура просит возбудить уголовное дело за преступные действия, в результате которых Волго-Ахтубинской пойме был нанесен ущерб на сумму более 63 миллионов рублей.

Как сообщили в надзорном органе, в ходе проверки исполнения законодательства об особо охраняемых природных территориях установлено, что в природном парке самовольно проведены работы по снятию почвы на общей площади более 1900 кв.м. Обстоятельства этого происшествия не уточняются.

Природоохранная прокуратура передала материалы проверки следствию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов). Максимальное наказание по этой статье предусматривает обязательные работы до 480 часов либо исправительные работы на срок до двух лет.

Фото из архива V102.RU.

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