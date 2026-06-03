Волго-Ахтубинской пойме нанесли ущерб на 63 млн рублей

Как сообщили в надзорном органе, в ходе проверки исполнения законодательства об особо охраняемых природных территориях установлено, что в природном парке самовольно проведены работы по снятию почвы на общей площади более 1900 кв.м. Обстоятельства этого происшествия не уточняются.