Эксперт по кибербезопасности Мясоедов рассказал о перспективах мессенджера WB

В мессенджер Wildberries, вероятно, встроят дополнительные возможности: заказ товаров, просмотр корзины, переходы в торговые разделы. Для постоянных покупателей площадки это может быть удобно. Но для тех, кто заходит на Wildberries редко, такие функции вызовут раздражение.