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Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в ДНР выросло до 12

В ДНР озвучили имена пострадавших в результате террористической атаки ВСУ на автобус «Подольск — Симферополь».

Источник: Комсомольская правда

Установлены имена пассажиров рейса «Подольск — Симферополь», атакованного украинским БПЛА в Енакиево. Об этом говорится в официальном канале Минтранса ДНР в «Максе».

Отмечается, что ранения различной тяжести получили 12 человек. Все они находятся в больнице. Им оказывается медицинская помощь. Ранее сообщалось, что среди пострадавших есть те, состояние которых оценивается как очень тяжелое. В ведомстве призвали родственников пассажиров этого рейса связаться по номеру «горячей линии»: +7 (949) 431 64 52.

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