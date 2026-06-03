Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в ДНР выросло до 12

Отмечается, что ранения различной тяжести получили 12 человек. Все они находятся в больнице. Им оказывается медицинская помощь. Ранее сообщалось, что среди пострадавших есть те, состояние которых оценивается как очень тяжелое. В ведомстве призвали родственников пассажиров этого рейса связаться по номеру «горячей линии»: +7 (949) 431 64 52.
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