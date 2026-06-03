За мужество и бумагу

АО «Соликамскбумпром» создано в 1992 году на базе Соликамского ЦБК. Предприятие входит в четверку крупнейших производителей газетной бумаги в стране. В сентябре 2023 года скончался основной владелец и многолетний президент АО Виктор Баранов. Сейчас ключевыми акционерами общества являются его вдова и дети, а также топ-менеджмент. Актуальный состав акционеров в открытых источниках не указывается. Согласно «СПАРК-Интерфакс», чистый убыток общества по итогам 2025 года составил 4,8 млрд руб. В данный момент СБП находится в тяжелом финансовом положении. С марта по середину мая текущего года общество было признано ответчиком по более 200 искам на общую сумму около 2,49 млрд руб. Несколько кредиторов намерены добиваться банкротства соликамского предприятия. В компании намерены провести его финансовое оздоровление.