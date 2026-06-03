Татьяна Ким возглавила новый комитет по цифровым платформам РСПП

«Сегодня цифровые платформы оказывают существенное влияние на экономику, формируют новые рынки и трансформируют целый ряд смежных отраслей. Очень хорошо, что в структуре РСПП появился специализированный комитет, который будет заниматься вопросами платформенной экономики, а я стану его председателем», — прокомментировала свое назначение в разговоре с РБК Ким.