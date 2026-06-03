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Татьяна Ким возглавила новый комитет по цифровым платформам РСПП

Татьяна Ким стала председателем нового комитета, его сопредседателем назначена глава «МТС» Инесса Галактионова.

Источник: РБК

Комитет по цифровым платформам создали в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), его возглавила Глава RWB Татьяна Ким. Об этом РБК сообщили два источника, знакомые с принятым решением.

Сопредседателем комитета избрана генеральный директор ПАО «МТС» Инесса Галактионова. Кроме того, Ким, Галактионова и гендиректор АО «Эйч энд Эн» Якуб Закриев избраны в состав правления общероссийского объединения работодателей (ООР) РСПП.

«Сегодня цифровые платформы оказывают существенное влияние на экономику, формируют новые рынки и трансформируют целый ряд смежных отраслей. Очень хорошо, что в структуре РСПП появился специализированный комитет, который будет заниматься вопросами платформенной экономики, а я стану его председателем», — прокомментировала свое назначение в разговоре с РБК Ким.

Глава RWB добавила, что создание такого комитета — важный шаг для развития электронной торговли и платформенного сектора в целом. По ее словам, он позволит «аккумулировать отраслевую экспертизу по вопросам развития цифровых платформ», а также создать дополнительный механизм взаимодействия бизнеса с государством.

Она уверена, что в рамках работы комитета со всеми заинтересованными сторонами удастся выстроить конструктивный диалог, а также вместе работать над развитием платформенной экономики в России и совершенствовании делового климата.

РБК направил запрос в РСПП, а также МТС.

В конце мая RWB сообщила о намерении группы и ВТБ заключить соглашение о стратегическом партнерстве. Согласно ему, банк получит 5% в WB Банке с потенциальной возможностью увеличения доли. В результате WB Банк приобретает доступ к инфраструктуре ВТБ, включая розничные отделения, сети банкоматов, а также инвестиционным и иным продуктам.

Заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов в эфире Радио РБК говорил, что итоговая цель партнерства — запуск «новой вехи» в развитии розничного бизнеса. Ким в разговоре с РБК называла партнерство «новой эрой» финансовых услуг, а также отмечала, что оно позволит укрепить цифровой платформенный суверенитет России.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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