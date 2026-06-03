Основатель «Царьграда» Малофеев на ПМЭФ назвал пять новых угроз для России

В апреле Малофеев заявил, что добиться скорейшего окончания специальной военной операции на Украине удастся в случае, если Россия пойдет на применение тактического ядерного оружия. Предприниматель таким образом ответил на заявления Киева о возможном создании ракет дальнего радиуса действия. Он также предрек, что после такого удара начнется «денацификация» и послевоенное восстановление Украины.