Основатель «Царьграда» Малофеев на ПМЭФ назвал пять новых угроз для России

Россия столкнулась с угрозами, связанными с искусственным интеллектом, биологическим оружием и «гибелью в войне». С таким заявлением в среду, 3 июня, выступил бизнесмен и основатель «Царьграда» Константин Малофеев, являющийся модератором сессии «Основные угрозы России во второй четверти XXI века» на ПМЭФ.
К новым потенциальным угрозам для России он также добавил риск разрыва цепочек поставок и «замещающую» миграцию.
По мнению Малофеева, к угрозам, с которыми страна сталкивалась в прошлом, относились распад государства, переход под внешнее управление, потеря контроля над ресурсами, замещение культурного кода, «деградация общества», утрата финансового суверенитета и революция, передают «Ведомости».
В апреле Малофеев заявил, что добиться скорейшего окончания специальной военной операции на Украине удастся в случае, если Россия пойдет на применение тактического ядерного оружия. Предприниматель таким образом ответил на заявления Киева о возможном создании ракет дальнего радиуса действия. Он также предрек, что после такого удара начнется «денацификация» и послевоенное восстановление Украины.