«Знаю, куда пойти работать»: Доктор Мясников показал трюки на пилоне и пригрозил уйти из профессии

Ранее Александр Мясников предостерёг от вечерних скандалов людей с больным сердцем, повышенным давлением, ожирением и высоким холестерином. Врач заявил, что привычка выяснять отношения перед сном может обернуться для них катастрофой. По его словам, у человека в предынфарктном состоянии такая манера способна закончиться реально плохо. Проблема, как подчеркнул медик, становится ещё острее в летнюю жару, которая сама по себе даёт дополнительную нагрузку на сосуды.