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Госсекретарь США заявил, что перспективы соглашения России и Украины пока «не выглядят замечательно»

По словам Марко Рубио, стороны не готовы к необходимым уступкам.

Источник: Клопс.ru

Госсекретарь США Марко Рубио, выступая в Конгрессе, заявил, что сейчас не видит заметных перспектив для достижения мирного соглашения по Украине. Об этом ТАСС пишет в среду, 3 июня.

«По состоянию на текущий момент перспективы не выглядят замечательно: ни одна из сторон не готова пойти на уступки, необходимые для достижения соглашения», — отметил глава Госдепа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что перемирие на Украине стало бы «обманом» и «запудриванием мозгов», тогда как России нужен долгосрочный мир. Эту позицию поддержал глава МИД РФ Сергей Лавров, назвавший Киев «недоговороспособным».

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